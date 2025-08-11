Macron califica de “desastre” y camino hacia una “guerra permanente” el plan de Israel para Gaza
El presidente francés, Emmanuel Macron, estimó este lunes que el plan israelí para controlar la Franja de Gaza es un "desastre anunciado de una gravedad sin precedentes" y "una huida hacia adelante en la guerra permanente".
Macron reiteró su propuesta de una "misión de estabilización bajo mandato de la ONU" para "luchar contra el terrorismo, estabilizar Gaza, apoyar a sus poblaciones y establecer una gobernanza de paz y estabilidad", según el Elíseo.
"Hemos establecido las únicas bases creíbles junto con Arabia Saudita en Nueva York, logrando por primera vez un llamado unánime al desarme de Hamás y a la liberación de los rehenes por los actores regionales", agregó.
