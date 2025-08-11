LA NACION

Macron califica de “desastre” y camino hacia una “guerra permanente” el plan de Israel para Gaza

Macron califica de “desastre” y camino hacia una “guerra permanente” el plan de Israel para Gaza
Mohammed Badra - EPA POOL

El presidente francés, Emmanuel Macron, estimó este lunes que el plan israelí para controlar la Franja de Gaza es un "desastre anunciado de una gravedad sin precedentes" y "una huida hacia adelante en la guerra permanente".

Macron reiteró su propuesta de una "misión de estabilización bajo mandato de la ONU" para "luchar contra el terrorismo, estabilizar Gaza, apoyar a sus poblaciones y establecer una gobernanza de paz y estabilidad", según el Elíseo.

"Hemos establecido las únicas bases creíbles junto con Arabia Saudita en Nueva York, logrando por primera vez un llamado unánime al desarme de Hamás y a la liberación de los rehenes por los actores regionales", agregó.

