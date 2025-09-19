Macron celebra arresto en Cisjordania de sospechoso palestino por ataque en París en 1982

PARÍS (AP) — El presidente francés Emmanuel Macron celebró el viernes el arresto realizado esta semana en la ocupada Cisjordania de un sospechoso palestino que tuvo un papel clave en un ataque terrorista cometido en 1982 en París, calificándolo como el resultado de una “excelente cooperación” con la Autoridad Palestina.

Hicham Harb, de 70 años, está acusado de supervisar a los milicianos que asaltaron el restaurante Jo Goldenberg en la Rue des Rosiers el 9 de agosto de 1982. Seis personas murieron y 22 resultaron heridas en lo que se convirtió en uno de los ataques antisemitas más notorios de la Francia moderna.

El ataque con ametralladoras y granadas en el barrio judío de París, atribuido a la Organización Abu Nidal, conmocionó a la nación y subrayó el alcance global de los grupos milicianos palestinos en ese momento.

La fiscalía nacional antiterrorista de Francia indicó a The Associated Press que se le informó a través de Interpol que las autoridades palestinas detuvieron a Mahmoud Khader Abed Adra, conocido como Hicham Harb, bajo una orden de arresto internacional de 2015 relacionada con el ataque de la Rue des Rosiers.

Fue formalmente acusado por jueces franceses el 31 de julio de cargos de asesinato e intento de asesinato en relación con el ataque. Harb y otros cinco hombres en el caso fueron remitidos a juicio. Es el primero del grupo en ser arrestado.

Macron dijo en una publicación en X que el arresto fue el resultado de “excelente cooperación con la Autoridad Palestina” y lo describió como “un paso adicional para la justicia y la verdad”.

“Francia no olvida", añadió. "Siempre sanciona y castiga. La justicia prevalecerá”.

Macron agregó que espera una rápida extradición.

Los investigadores señalan que los arrestos de otros sospechosos —todos ellos se cree que están en el extranjero si aún viven, en países como Jordania, Noruega y los territorios palestinos— han sido durante mucho tiempo complicados por sensibilidades políticas y la falta de cooperación de los gobiernos extranjeros.

La comunidad judía de Francia, la más grande de Europa, ha presionado repetidamente a las autoridades para que busquen justicia en el caso de la Rue des Rosiers, que ha perseguido a Francia durante más de cuatro décadas.

Se espera que Macron anuncie el reconocimiento de Francia de un Estado palestino en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York la próxima semana, un paso que convertirá a Francia en una de las potencias occidentales más influyentes en respaldar la condición de Estado palestino en los últimos años.

