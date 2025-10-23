Macron considera que hay pasos positivos hacia un acuerdo comercial UE-Mercosur
BRUSELAS, 23 oct (Reuters) -
El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el jueves que era demasiado pronto para expresar una opinión firme de Francia sobre el acuerdo comercial previsto entre la UE y Mercosur, pero que se estaban dando pasos en la dirección correcta.
Francia, que se ha opuesto frontalmente al acuerdo, se mostró alentada por una propuesta de cláusula de salvaguardia y un mejor control de los productos alimentarios que entran en la Unión Europea, pero está a la espera de que finalicen los trabajos.
"Hoy, el Gobierno francés, como los demás, está esperando las respuestas, pero todo esto va en la buena dirección para proteger a los sectores más expuestos y también a los consumidores europeos", dijo Macron en una rueda de prensa tras una cumbre de la UE en Bruselas. (Reporte de Philip Blenkinsop, edición en español de Javier López de Lérida)
