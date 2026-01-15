Macron convoca una reunión de urgencia para hablar de Groenlandia e Irán

PARÍS, 15 ene (Reuters) - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó un consejo de defensa de emergencia en París el jueves para debatir la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de adquirir Groenlandia y la contundente represión de las protestas en Irán.

En un mensaje nocturno en la red social X, Macron dijo que un primer grupo de militares franceses ya se dirigía a Groenlandia para participar en un ejercicio organizado por Dinamarca y Groenlandia, un territorio danés de ultramar.

La reunión de crisis, confirmada por un funcionario francés, estaba programada para comenzar a las 0700 GMT. La agencia de noticias francesa AFP fue la primera en informar de la reunión.

Países aliados como Alemania, Noruega y Suecia han comenzado a desplegar tropas en Groenlandia como muestra de apoyo a Copenhague y Nuuk.

El despliegue comenzó cuando una reunión de alto nivel entre representantes estadounidenses, daneses y groenlandeses, indicó que todavía había diferencias fundamentales, si no insolubles, entre cómo Washington, Copenhague y Nuuk ven el futuro de la isla.

"A petición de Dinamarca, he decidido que Francia participe en los ejercicios conjuntos organizados por Dinamarca en Groenlandia", dijo Macron en su publicación en X. "Los primeros elementos militares franceses ya están en camino. Otros les seguirán".

Una fuente militar francesa dijo a Reuters el miércoles que el personal que se dirigía a Groenlandia eran especialistas en ambientes fríos y de montaña.

