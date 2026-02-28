Macron convoca una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Irán

PARÍS, 28 feb (Reuters) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, ‌convocó el ‌sábado una ⁠reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ​dado ⁠que ⁠el estallido de una guerra entre ​Estados Unidos, Israel e Irán tiene "serias ‌consecuencias" para la ​paz y la seguridad ​internacionales.

"La actual escalada es peligrosa para todos. Debe detenerse. El régimen iraní debe comprender que ahora no tiene otra ​opción que entablar negociaciones de buena fe para ⁠poner fin a sus programas nucleares y de ‌misiles balísticos, así como a sus acciones para desestabilizar la región", dijo Macron en X.

"Esto es absolutamente esencial para la seguridad de todos en ‌Oriente Medio", añadió.

Estados Unidos e Israel lanzaron ⁠ataques contra Irán el sábado, sumiendo ‌a Oriente Medio en ⁠un nuevo conflicto ⁠que, según el presidente Donald Trump, pondría fin a una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y ofrecería ‌a los ​iraníes la oportunidad de derrocar a sus gobernantes. (Reporte de Dominique Vidalon y Michel Rose; edición en ‌español de Javier López de Lérida)