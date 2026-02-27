Macron critica decisión de UE de acelerar acuerdo con Mercosur como una "mala sorpresa"
PARÍS, 27 feb (Reuters) -
La decisión de la Unión Europea de acelerar el acuerdo de libre comercio con el bloque sudamericano Mercosur fue "una mala sorpresa", dijo el viernes el presidente francés Emmanuel Macron, después de que la presidenta de la Comisión, Ursula Von Der Leyen, anunciara que la UE aplicará provisionalmente el acuerdo.
"Para Francia, es una sorpresa, una mala sorpresa, y para el Parlamento Europeo, es una falta de respeto", dijo Macron a periodistas tras reunirse con el primer ministro esloveno, Robert Golob, en el Palacio del Elíseo, en París.
(Reporte de Gianluca Lo Nostro, edición en Español de Manuel Farías)