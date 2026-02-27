LA NACION

Macron critica decisión de UE de acelerar acuerdo con Mercosur como una "mala sorpresa"

PARÍS, 27 feb (Reuters) -

La decisión ‌de la ‌Unión ⁠Europea de acelerar el ​acuerdo ⁠de libre comercio ⁠con el bloque ​sudamericano Mercosur fue "una ‌mala sorpresa", dijo ​el viernes ​el presidente francés Emmanuel Macron, después de que la presidenta de la ​Comisión, Ursula Von Der ⁠Leyen, anunciara que la ‌UE aplicará provisionalmente el acuerdo.

"Para Francia, es una sorpresa, una mala sorpresa, y para ‌el Parlamento Europeo, es una falta ⁠de respeto", ‌dijo Macron ⁠a periodistas tras ⁠reunirse con el primer ministro esloveno, Robert Golob, en el Palacio ‌del ​Elíseo, en París.

(Reporte de Gianluca Lo Nostro, edición en ‌Español de Manuel Farías)

