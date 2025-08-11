Macron denuncia un desastre inminente en Gaza y pide una misión de la ONU

PARÍS, 11 ago (Reuters) - El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió el lunes de un desastre inminente en Gaza por los planes de Israel de intensificar sus operaciones militares y propuso una coalición internacional bajo mandato de Naciones Unidas para estabilizar el enclave palestino.

La semana pasada, el gabinete de seguridad de Israel aprobó un plan para tomar el control de la Ciudad de Gaza, en una medida que amplió sus operaciones militares en el destrozado territorio palestino y suscitó fuertes críticas dentro y fuera del país.

"El anuncio del gabinete israelí de ampliar sus operaciones en la ciudad de Gaza y en los campamentos de Mawasi y de reocuparlos anuncia un desastre de una gravedad sin precedentes y una deriva hacia una guerra interminable", dijo Macron, en declaraciones enviadas por su oficina a los medios.

"Los rehenes israelíes y la población de Gaza seguirán siendo las principales víctimas de esta estrategia", añadió.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. En respuesta a las críticas internacionales en una conferencia de prensa el domingo, dijo que Israel está "aplicando la fuerza juiciosamente".

Al proponer una misión bajo mandato de la ONU en Gaza, Macron busca aprovechar el impulso creado por su reconocimiento de estado palestino el mes pasado, que desencadenó un dominó de reconocimientos, con Reino Unido y Canadá siguiendo su ejemplo.

Macron dijo que la misión de la ONU se encargaría de asegurar la Franja de Gaza, proteger a los civiles y trabajar en apoyo de un gobierno palestino no especificado. Dijo que el Consejo de Seguridad de la ONU debería trabajar en el establecimiento de la misión.

"He pedido a mis equipos que trabajen en ello con nuestros socios sin demora", añadió.

