Macron descarta dimitir e insta a todos los partidos franceses a "asumir sus responsabilidades"

MADRID, 29 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha subrayado que todos los partidos deben "asumir sus responsabilidades" para garantizar la estabilidad política y económica del país y, a menos de dos semanas de la posible caída del Gobierno, ha descartado que su puesto esté también en juego.

"Creo en la democracia, que consiste en que los ciudadanos votan para todo un mandato", ha dicho Macron, durante una comparecencia junto al canciller alemán, Friedrich Merz, en la que ha dejado claro que no prevé dimitir. Así, aspira a "ejercer hasta el final" dicho mandato, descartando por tanto abandonar el Elíseo antes de 2027.

Macron "quiere creer" que en los próximos días el Gobierno y los partidos opositores podrán encontrar "vías de acuerdo" que permitan sacar adelante la cuestión de confianza del próximo 8 de septiembre y, con ella, un paquete de recortes presupuestarios cercano a los 44.000 millones de euros y que no gusta ni a la izquierda ni a la ultraderecha.

"Aunque haya desacuerdos sobre las medidas técnicas o las soluciones", el mandatario coincide con Bayrou en que es necesario acometer ciertos recortes para garantizar la sostenibilidad financiera de Francia. El primer ministro ha incidido de manera particular en estos últimos días en el peso, cada vez más elevado, de la deuda pública.

En caso de que se confirmen los pronósticos y caiga el Gobierno de Bayrou, Macron se encontraría de nuevo ante un nuevo escenario incierto en el que debería nombrar a un nuevo primer ministro o disolver directamente la Asamblea Nacional para convocar elecciones legislativas.