Macron dice esperar que Trump reconsidere su decisión sobre los aranceles

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el jueves que espera que Donald Trump pueda "reconsiderar" su decisión de aumentar los aranceles, después de que el presidente estadounidense anunciara aranceles suplementarios del 25% a los vehículos fabricados fuera de Estados Unidos.

"Espero que quizás (...), después de los anuncios que vendrán, el presidente Trump pueda reconsiderar esta decisión", afirmó el dirigente francés tras una reunión en París con una coalición de países que apoyan a Ucrania.

"No es una buena idea económica", "no es una buena idea política" y "no es una buena idea en términos temporales", ya que "hay una especie de paradoja en ver que los principales aliados de Estados Unidos son los primeros en ser gravados", agregó Macron.

El anuncio de Trump provocó fuertes caídas en las bolsas europeas y asiáticas, con empresas como Toyota, Hyundai y Mercedes en cabeza de estas pérdidas, y llamados al diálogo y la negociación desde el sector automotor.

Los nuevos aranceles empezarán a cobrarse el 3 de abril, según dijo el mandatario estadounidense, y afectarán a los autos y camiones ligeros fabricados en el extranjero. En ese mes también se impondrá la misma tarifa a los componentes y piezas sueltas.

