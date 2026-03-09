Macron dice preparar una misión "puramente defensiva" para reabrir el estrecho de Ormuz

El mandatario francés, Emmanuel Macron, dijo este lunes que prepara con sus socios una misión "puramente defensiva" para reabrir el estrecho de Ormuz y escoltar a los buques "tras la salida de la fase más caliente del conflicto" de Oriente Medio.

En una visita a Chipre, el presidente dijo también que Francia contribuirá "de manera duradera" a la seguridad en el mar Rojo con dos fragatas, que engrosarán una misión europea de seguridad puesta en marcha en esa zona en 2024.

Macron se refirió igualmente al ataque con drones sufrido por Chipre, en el Mediterráneo oriental, la semana pasada, como parte de las represalias iraníes a la ofensiva israeloestadounidense. "Cuando atacan a Chipre, atacan a Europa", dijo sobre este país miembro de la UE.