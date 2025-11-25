Macron dice que el plan de paz de Trump en Ucrania necesita mejoras

PARÍS, 25 nov (Reuters) -

El plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va en la buena dirección, pero hay aspectos que deben mejorarse para que sea aceptable para Ucrania y Europa, dijo este martes el presidente francés, Emmanuel Macron, a la radio RTL.

"Es una iniciativa que va en la buena dirección: la paz. Sin embargo, hay aspectos de ese plan que merecen ser discutidos, negociados, mejorados", dijo Macron. "Queremos la paz, pero no queremos una paz que sea una capitulación".

Añadió que solo los ucranianos pueden decidir qué concesiones territoriales están dispuestos a hacer.

"Lo que se puso sobre la mesa nos da una idea de lo que sería aceptable para los rusos. ¿Significa eso que es lo que deben aceptar los ucranianos y los europeos? La respuesta es no", añadió Macron.

Macron añadió que la primera línea de defensa de Ucrania en caso de paz con Rusia sería la regeneración de su propio ejército, y no puede haber ningún límite al respecto. También dijo que los activos rusos congelados están en Europa, y que solo Europa puede decidir qué hacer con ellos.

A la pregunta de si estaba dispuesto a ir a Washington para ayudar a negociar un acuerdo mejor, Macron dijo que no tenía previsto hacerlo.