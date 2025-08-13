Macron dice que Estados Unidos quiere "obtener un cese del fuego" en Ucrania
El presidente francés Emmanuel Macron aseguró este miércoles que la "voluntad" de Estados Unidos...
- 1 minuto de lectura'
El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este miércoles que la "voluntad" de Estados Unidos es "obtener un cese del fuego" en Ucrania, al término de una conversación con Donald Trump, previa a una cumbre ruso-estadounidense en Alaska.
El mandatario estadounidense y su par ruso, Vladimir Putin, deben reunirse el viernes en Alaska, pero los europeos temen que ambos negocien un intercambio de territorios entre Rusia y Ucrania para poner fin al conflicto entre ambos vecinos.
Desde el Fort de Brégançon, su residencia oficial de vacaciones en el sur de Francia, Macron aseguró que sólo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, puede negociar un acuerdo territorial sobre Ucrania.
"A día de hoy, no hay de manera seria esquemas de intercambio territorial sobre la mesa", agregó junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, tras una videoconferencia con Trump y otros líderes europeos.
El presidente francés también aseguró que Trump "luchará" por obtener un encuentro a tres bandas con Putin y Zelenski. "Esperamos que pueda celebrarse en Europa, en un país neutral que sea aceptado por todas las partes", agregó.
Rusia reclama que Ucrania le ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas desde 2022 (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie a los suministros de armas occidentales y a la adhesión a la OTAN.
Kiev considera inaceptables estas exigencias y quiere la retirada de las tropas rusas de su territorio y garantías de seguridad occidentales, como el suministro de armas y el despliegue de un contingente europeo. Moscú se opone.
