Macron dice que Francia permitirá desplegar temporalmente aviones nucleares en aliados

L’ILE LONGUE, Francia (AP) — El presidente francés Emmanuel Macron anunció el lunes que Francia permitirá el despliegue temporal de sus aeronaves con capacidad nuclear en países aliados como parte de su nueva estrategia nuclear

Macron indicó que la nueva postura “contemplará el despliegue temporal de elementos de nuestras fuerzas aéreas estratégicas en países aliados”, pero aclaró que no habrá reparto de la toma de decisiones con ninguna otra nación respecto al uso de las armas nucleares

Macron señaló que ya han comenzado conversaciones sobre este tipo de acuerdos con el Reino Unido, Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca

Macron también informó que Francia aumentará su número de ojivas nucleares desde el nivel actual de menos de 300, pero no dio una cifra del incremento. Será la primera vez que Francia aumente su arsenal nuclear desde al menos 1992

“He decidido aumentar el número de ojivas de nuestro arsenal”, declaró Macron en una base militar en L’Ile Longue, en el noroeste de Francia, que alberga los submarinos de misiles balísticos del país. “Mi responsabilidad es garantizar que nuestra disuasión mantenga —y mantendrá en el futuro— su asegurado poder destructivo”, añadió

En su discurso, Macron buscó explicar cómo encajan las armas nucleares francesas en la seguridad de Europa, en medio de las preocupaciones planteadas en el continente por las tensiones recurrentes con el presidente estadounidense Donald Trump

Países europeos han expresado crecientes dudas sobre los compromisos de Estados Unidos de ayudar a defender a Europa bajo el llamado paraguas nuclear, una política concebida desde hace tiempo para garantizar que los aliados —en particular los miembros de la OTAN— estén protegidos por las fuerzas nucleares estadounidenses en caso de una amenaza

Francia es la única potencia nuclear en la Unión Europea

“Si tuviéramos que usar nuestro arsenal, ningún Estado, por poderoso que sea, podrá protegerse de él, y ningún Estado, por vasto que sea, se recuperará de ello”, subrayó Macron

Algunas naciones europeas ya han aceptado una oferta que Macron hizo el año pasado para debatir la disuasión nuclear de Francia e incluso asociar a socios europeos en ejercicios nucleares

A principios de este mes, el canciller alemán Friedrich Merz dijo que había tenido “conversaciones iniciales” con Macron sobre el tema y planteó públicamente la posibilidad de que aviones de la Fuerza Aérea alemana pudieran utilizarse para transportar bombas nucleares francesas

Francia y el Reino Unido también adoptaron en julio una declaración conjunta que permite que las fuerzas nucleares de ambas naciones, aunque independientes, puedan ser “coordinadas”. El Reino Unido, que ya no es miembro de la Unión Europea pero es aliado de la OTAN, es el único otro país europeo con una disuasión nuclear

Macron ha insistido de manera constante en que cualquier decisión de usar las armas nucleares de Francia seguirá estando únicamente en manos del presidente francés

