Macron dice que la guerra de Ucrania muestra que Europa debe cambiar para lograr su soberanía energética

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha señalado este miércoles que la guerra de Ucrania ha puesto de relieve que Europa debe aspirar a un nuevo cambio de modelo económico con el que poder dar paso a una mayor soberanía energética, mientras tanto, deberá "aceptar pagar el precio de la paz, la libertad y la democracia"

"Hay que impulsar un nuevo modelo económico. Un poder energético, por eso defenderé una estrategia de independencia energética europea. No podemos depender de otros para defendernos. Nuestra defensa europea debe dar un nuevo paso", ha dicho Macron en un discurso dirigido al país.

Cuando ya se ha cumplido una semana desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, decidiera acometer esta agresión contra Ucrania, Macron ha señalado que los días que están por llegar "probablemente serán aún más duros", por lo que ha pedido estar con el pueblo ucraniano en esta "terrible experiencia sin precedentes".

"Ni Francia, ni Europa, ni la Alianza Atlántica querían esta guerra", ha recalcado Macron, quien ha responsabilizado al presidente Putin de toda esta situación, cuando "deliberadamente", ha ido "renunciando uno por uno a los compromisos que asumió ante la comunidad internacional".

En ese sentido, Macron ha querido aclarar que esta guerra no es entre la OTAN y Rusia, pues no hay bases de la Alianza en Ucrania y Rusia "no está bajo ningún ataque" y ha señalado que desde Moscú pareciera que quisieran "devolver a Europa a las horas más oscuras de los imperios".

"No estamos en guerra con Rusia", sin embargo, ha lamentado, "estos hechos no solo tendrán consecuencias inmediatas", sino que "son la señal de un cambio de época. La guerra en Europa ya no pertenece a los libros de historia, está ante nuestros ojos. La democracia está siendo cuestionada ante nuestros propios ojos".

"Sabemos lo que nos une al pueblo ruso, que sacrificó tanto durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos con los rusos que hoy tienen el coraje de defender la paz en Rusia y en otros lugares", ha recalcado Macron, quien ha defendido sus últimas conversaciones con Putin como una forma de evitar que se ampliara el conflicto.

"Elegí mantenerme el contacto con el presidente Putin para convencerle de que dejara las armas y evitar en lo posible la escalada y la ampliación del conflicto", ha defendido un Macron, que ha hecho lo propio en relación a las sanciones que en los últimos días se han estado imponiendo sobre la economía rusa.

Antes de acabar su discurso, Macron ha prometido que el Gobierno pondrá en marcha un "plan de resiliencia económica y social" con el que poder no solo "cuidar" a quienes lleguen al país buscando refugio, sino también a los sectores de la economía francesa que se vean afectadas por las sanciones a Rusia.

"Muchos sectores económicos están sufriendo y sufrirán porque dependen de las importaciones de materias primas de Rusia y Ucrania o porque exportan a estos países. Nuestro crecimiento se verá afectado", ha admitido Macron, quien ha adelantado subidas en el precio de los carburantes, o en la factura de la luz.

"Ante estas consecuencias económicas y sociales, solo tengo un camino: protegeros", ha prometido el mandatario galo.