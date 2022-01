Macron dice que quiere "fastidiar" a los no vacunados

(.)

PAR√ćS, 4 ene (Reuters) - El presidente franc√©s, Emmanuel Macron, dijo el martes que quiere "fastidiar" a los no vacunados, en un comentario coloquial y cortante que provoc√≥ la condena de la oposici√≥n a menos de 4 meses de las pr√≥ximas elecciones presidenciales.

"A los no vacunados, realmente quiero fastidiarlos. Y as√≠ vamos a seguir haci√©ndolo, hasta el final. Esa es la estrategia", dijo Macron al diario Le Parisien en una entrevista publicada a √ļltima hora del martes.

Francia puso en marcha el a√Īo pasado un pase sanitario que impide entrar en restaurantes, caf√©s y otros locales a las personas que no tengan un test de PCR o una prueba de vacunaci√≥n. El gobierno quiere que s√≥lo los vacunados tengan acceso al pase sanitario.

"No voy a mandar (a los no vacunados) a la cárcel, no voy a vacunar a la fuerza. Así que hay que decirles que, a partir del 15 de enero, ya no podrán ir al restaurante, no podrán tomar un café, ir al teatro, al cine".

Macrón usó la expresión "emmerder", de "merde" (mierda), que también puede traducirse como "enervar" y es considerada como "muy informal" por el diccionario francés Larousse y provocó críticas inmediatas de sus rivales en las redes sociales.

Macron ha sido criticado en el pasado por comentarios improvisados que, seg√ļn muchos franceses, resultaron arrogantes, cortantes o despectivos. M√°s tarde ha expresado su arrepentimiento en varias ocasiones.

"Un presidente no debería decir eso", dijo en Twitter la líder de extrema derecha Marine Le Pen. "Emmanuel Macron es indigno de su cargo".

En la entrevista, la primera de Macron en el nuevo a√Īo, el presidente tambi√©n dijo que ha pensado presentarse a la reelecci√≥n en abril, pero no anunci√≥ expl√≠citamente su intenci√≥n de presentarse.

"Me gustaría hacerlo", dijo Macron.

Como claro favorito en las encuestas, Macron a√ļn no ha dicho oficialmente si postular√°, aunque sus lugartenientes ya est√°n preparando su campa√Īa. (Reporte de Michel Rose y Tassilo Hummel; Editado en Espa√Īol por Ricardo Figueroa)