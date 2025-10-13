LA NACION

Macron dice que seguirá en el cargo e ignora las peticiones de dimisión

PARÍS, 13 oct (Reuters) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este lunes que seguirá para garantizar la estabilidad en el país, ignorando los repetidos llamamientos de la oposición para que dimita la peor crisis política de Francia en décadas.

"Nunca olviden que el mandato dado por el pueblo francés es servir, servir y servir, y dar respuestas a las preguntas de los franceses de todos los días, y hacer todo lo posible por la independencia de Francia", dijo Macron a en Egipto, pocos días después de volver a nombrar al primer ministro Sébastien Lecornu jefe de su Gobierno.

"Eso es lo único que importa. El resto es asunto del Gobierno ... Seguiré garantizando la estabilidad", añadió Macron, cuyo segundo y último mandato termina en 2027. (Información de Geert De Clercq; editado en español por Patrycja Dobrowolska)

