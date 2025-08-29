LA NACION

Macron dice que si Putin no se reúne con Zelenski se "la habrá jugado" a Trump

Si el jefe de Estado ruso no se reúne con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski de aquí al lunes,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Macron dice que si Putin no se reúne con Zelenski se "la habrá jugado" a Trump
Macron dice que si Putin no se reúne con Zelenski se "la habrá jugado" a TrumpSERGEY BOBOK - AFP

Si el jefe de Estado ruso no se reúne con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski de aquí al lunes, "eso querrá decir que el presidente Putin se la habrá jugado" a Donald Trump, afirmó el viernes el presidente francés, Emmanuel Macron.

Si esta reunión bilateral "a la cual el presidente Putin se comprometió" ante el dirigente estadounidense no se da de aquí al lunes, "creo que, una vez más, eso querrá decir que el presidente Putin se la habrá jugado al presidente Trump", declaró Macron.

"Eso no puede quedar sin respuesta", señaló durante una rueda de prensa conjunta con el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, en Toulon, en el sur de Francia.

"Hablaremos ambos con el presidente Trump" este fin de semana y "si constatamos la semana próxima que, de nuevo, tras meses de promesas incumplidas, no ocurre, abogaremos muy claramente por que se impongan sanciones primarias y secundarias" contra Rusia, agregó.

vl-dab/bds/eg/hgs

LA NACION
Más leídas
  1. La inesperada revelación de la exprimera dama de Uruguay sobre su divorcio y sus lapidarias críticas contra Lacalle Pou
    1

    La inesperada revelación de la exprimera dama de Uruguay sobre su divorcio y sus lapidarias críticas contra Lacalle Pou

  2. Ante los errores propios, no hay ancla que alcance
    2

    Ante los errores propios, no hay ancla que alcance

  3. Dice que el Gobierno le ofreció abogados, evalúa presentarse como arrepentido y afirma que teme por su vida
    3

    Diego Spagnuolo hoy: dice que el Gobierno le ofreció abogados, evalúa presentarse como arrepentido y afirma que teme por su vida

  4. De la pasión de George Clooney y su esposa a los mejores looks del Festival de Venecia
    4

    En fotos: de la pasión de George Clooney y su esposa a los mejores looks del Festival de Venecia

Cargando banners ...