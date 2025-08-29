Macron dice que si Putin no se reúne con Zelenski se "la habrá jugado" a Trump

Si el jefe de Estado ruso no se reúne con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski de aquí al lunes, "eso querrá decir que el presidente Putin se la habrá jugado" a Donald Trump, afirmó el viernes el presidente francés, Emmanuel Macron.

Si esta reunión bilateral "a la cual el presidente Putin se comprometió" ante el dirigente estadounidense no se da de aquí al lunes, "creo que, una vez más, eso querrá decir que el presidente Putin se la habrá jugado al presidente Trump", declaró Macron.

"Eso no puede quedar sin respuesta", señaló durante una rueda de prensa conjunta con el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, en Toulon, en el sur de Francia.

"Hablaremos ambos con el presidente Trump" este fin de semana y "si constatamos la semana próxima que, de nuevo, tras meses de promesas incumplidas, no ocurre, abogaremos muy claramente por que se impongan sanciones primarias y secundarias" contra Rusia, agregó.

vl-dab/bds/eg/hgs