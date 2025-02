Macron dice que solo el presidente ucraniano zelenski puede negociar la paz para su país

13 feb (Reuters) - El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que solo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, podría negociar en nombre de su país con Rusia para poner fin a la guerra, y advirtió que una "paz que sea una rendición" sería "una mala noticia para todos", incluido Estados Unidos, informó el Financial Times el jueves. "La única cuestión en este momento es si el presidente Putin está genuina, sostenible y creíblemente dispuesto a acordar un alto el fuego. Después de eso, corresponde a los ucranianos negociar con Rusia", dijo Macron en una entrevista con el periódico en el Palacio del Elíseo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el miércoles habló por separado de la guerra con el presidente ruso, Vladímir Putin, y con Zelenski y dijo a los responsables estadounidenses que iniciaran conversaciones para poner fin al conflicto de casi tres años. Las llamadas telefónicas se produjeron poco después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijera a los aliados militares de Ucrania en Bruselas que un retorno a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014, antes de que Rusia se anexionara Crimea, no era realista y que Estados Unidos no cree que el ingreso de Kiev en la OTAN sea parte de la solución. Los ucranianos temían el jueves que Trump se preparara para vender a su país tras su llamada telefónica a Putin. Trump, en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca el jueves, dijo que Ucrania formaría parte de cualquier negociación de paz con Rusia sobre el fin de la guerra. Macron dijo al Financial Times que Trump había creado una "ventana de oportunidad" para una solución negociada, en la que "todo el mundo tiene que desempeñar su papel", y añadió que ahora corresponde a Zelenski discutir los asuntos territoriales y de soberanía.

En su opinión, "...corresponde a la comunidad internacional, con un papel específico para los europeos, debatir las garantías de seguridad y, más en general, el marco de seguridad para toda la región. Ahí es donde tenemos un papel que desempeñar". Macron describió el regreso de Trump como un "electroshock" que debería obligar a Europa a asegurar su propio futuro, así como el de Ucrania, añadió el artículo del Financial Times. Por otra parte, Macron dijo al diario que expulsar a los gazatíes sería "extremadamente peligroso", y añadió que los designios de Trump sobre Gaza y Groenlandia eran ejemplos de la "extrema incertidumbre estratégica" en la que vive ahora el mundo. Macron reiteró que Europa debe desarrollar sus capacidades de defensa para poder actuar incluso cuando Estados Unidos no esté implicado.

"También debemos desarrollar una base de defensa, industrial y tecnológica europea totalmente integrada", dijo Macron. (Información de Mrinmay Dey en Bengaluru; información adicional de Bipasha Dey; edición de Shri Navaratnam y Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)