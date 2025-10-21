Macron dice que un referéndum es una posibilidad para zanjar la reforma de las pensiones

PORTOROZ, Eslovenia, 21 oct (Reuters) - El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el martes que un referendo para zanjar el debate sobre la reforma de las pensiones sigue siendo una posibilidad.

La reforma de las pensiones fue impulsada por el Parlamento sin votación en 2023.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, la suspendió la semana pasada para ganar el apoyo del Partido Socialista y sobrevivir así a las mociones de censura.

Lecornu dijo después ante la Asamblea Nacional que "la discusión debe tener lugar con el pueblo francés, ya sea durante las elecciones presidenciales, que serán una oportunidad para escuchar las propuestas sociales de todos sobre este asunto, o tal vez incluso antes, a través de un referendo si surge un plan de las discusiones con los interlocutores sociales". (Reporte de Sudip Kar-Gupta, Inti Landauro y Dominique Vidalon; editado en español por Manuel Farías)