Macron encarga a Lecornu “negociaciones finales” tras aceptar su dimisión como primer ministro francés

El presidente francés, Emmanuel Macron, encargó este lunes a Sébastien Lecornu que lleve a cabo "negociaciones finales" hasta el miércoles en pos de la "estabilidad del país", horas después de aceptar su dimisión como primer ministro.

Macron le encargó "la responsabilidad de llevar a cabo, hasta la noche del miércoles, negociaciones finales con el fin de definir una plataforma de acción y estabilidad para el país", anunció la presidencia francesa.

Lecornu presentó su dimisión este lunes, horas después de que el anuncio de su gobierno provocara tensiones con sus socios del partido conservador Los Republicanos (LR) y el rechazo de las oposiciones, que ya tumbaron a sus dos predecesores en menos de un año.

vl-fff-tjc/mb