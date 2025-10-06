Macron encarga a Lecornu “negociaciones finales” tras aceptar su dimisión como primer ministro francés
El presidente francés Emmanuel Macron encargó este lunes a Sébastien Lecornu que lleve a cabo "negoc
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente francés, Emmanuel Macron, encargó este lunes a Sébastien Lecornu que lleve a cabo "negociaciones finales" hasta el miércoles en pos de la "estabilidad del país", horas después de aceptar su dimisión como primer ministro.
Macron le encargó "la responsabilidad de llevar a cabo, hasta la noche del miércoles, negociaciones finales con el fin de definir una plataforma de acción y estabilidad para el país", anunció la presidencia francesa.
Lecornu presentó su dimisión este lunes, horas después de que el anuncio de su gobierno provocara tensiones con sus socios del partido conservador Los Republicanos (LR) y el rechazo de las oposiciones, que ya tumbaron a sus dos predecesores en menos de un año.
vl-fff-tjc/mb
Otras noticias de Emmanuel Macron
Más leídas
- 1
Ya no se puede jugar contra Barracas Central
- 2
Anses: cuándo cobro la jubilación de octubre si mi DNI termina en 0
- 3
El ataque de Milei en 2023 a Santilli, que ahora podría encabezar su lista: “No hay nadie que no diga que es un corrupto”
- 4
Renunció el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, tras menos de un mes en el cargo