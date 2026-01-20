Macron: Europa debe emplear sus herramientas comerciales cuando "no se la respeta"

Europa cuenta con herramientas "muy poderosas" en materia comercial y debe "utilizarlas" cuando "no se la respeta", declaró este martes el presidente francés Emmanuel Macron en el Foro Económico Mundial de Davos, en respuesta a las amenazas arancelarias de Estados Unidos.

Macron denunció una "competencia de Estados Unidos" a través de una política comercial que "exige concesiones máximas y apunta abiertamente a debilitar y subordinar a Europa", después de que el presidente Donald Trump amenazara con aranceles a los países que se opongan a una anexión de Groenlandia, un territorio autónomo danés.

El jefe de Estado francés volvió así a mencionar la posibilidad de recurrir al instrumento "anticoerción" de la Unión Europea, considerado una "bazuca" en caso de guerra comercial.