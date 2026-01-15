Macron: Francia reforzará pronto su presencia militar en Groenlandia

PARÍS, 15 ene (Reuters) - El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó el jueves que un primer equipo de soldados franceses ya se encuentra en Groenlandia y que en los próximos días se desplegarán más medios militares.

"Un primer equipo de soldados franceses ya está en el lugar y se reforzará en los próximos días con medios terrestres, aéreos y marítimos", dijo Macron en un discurso de Año Nuevo a las Fuerzas Armadas.

A primera hora del jueves, Macron convocó una reunión de emergencia del gabinete de Defensa en París para analizar la intención declarada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar Groenlandia así como la contundente represión de las protestas a nivel nacional en Irán.

