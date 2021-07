Macron fue espiado con el software israelí Pegasus

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se encuentra entre los objetivos del software esp√≠a israel√≠ Pegasus, seg√ļn ha revelado este martes el diario 'Le Monde', que ha denunciado que el supuesto espionaje se llev√≥ a cabo en nombre de la Inteligencia de Marruecos.

Seg√ļn la informaci√≥n recogida por BFMTV, que cita a una fuente del Ejecutivo franc√©s, las autoridades ya han procedido a renovar los m√≥viles del presidente y la seguridad de los mismos se ha configurado de la manera "m√°s restrictiva posible". "Las instalaciones de aplicaciones y descargas est√°n bloqueadas", ha agregado.

Otra fuente del El√≠seo ha se√Īalado que, "si los hechos son ciertos, obviamente son muy serios" y ha garantizado que se arrojar√° "toda la luz" sobre estas informaciones.

El portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, calificó el lunes la revelación de la existencia de Pegasus como "extremadamente impactante" e indicó que se realizarán "investigaciones" y se solicitarán "aclaraciones".

En el listado de teléfonos espiados con Pegasus presuntamente por gobiernos están, por ejemplo, la esposa y la prometida del periodista disidente saudí Yamal Jashogi, asesinado en el Consulado saudí en Estambul.

En la lista figuran también periodistas de la CNN, The Associated Press, Voice of America, 'The New York Times', 'The Wall Street Journal', Bloomberg, 'Le Monde', 'Financial Times' o Al Yazira.

La pesquisa está a cargo del consorcio de medios Forbidden Stories, con sede en París, que asegura que las pruebas han sido obtenidas de los propios teléfonos a través de un análisis forense realizado por el laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional.

Europa Press