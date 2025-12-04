Macron insta a Xi a actuar sobre Ucrania y los desequilibrios comerciales

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó el jueves a su homólogo chino, Xi Jinping, a trabajar para poner fin a la guerra en Ucrania y corregir los desequilibrios comerciales, durante una visita de gran pompa a Pekín.

"Debemos seguir movilizándonos en favor de la paz y la estabilidad en el mundo. Y desde Ucrania hasta las diferentes regiones del mundo afectadas por la guerra, nuestra capacidad para trabajar juntos es decisiva", declaró el mandatario europeo tras una reunión privada con Xi y antes de las conversaciones en formato ampliado.

"Sabemos que tenemos muchos puntos en común, a veces tenemos desacuerdos, pero tenemos la responsabilidad de superarlos, de encontrar mecanismos de cooperación y de resolución de conflictos para lograr un multilateralismo eficaz en el que creemos", añadió.

Por su parte, Xi aseguró que China tiene la intención de cooperar con Francia para "eliminar cualquier interferencia" y "hacer más estable la asociación estratégica general entre China y Francia".

Macron también pidió a China "inversiones cruzadas" para reequilibrar la relación comercial. Abogó por la cooperación con el G7 para una gobernanza económica basada en "reglas".

El presidente chino, acompañado de su esposa Peng Liyuan, recibió a Macron y a la primera dama francesa, Brigitte Macron, en el monumental Gran Salón del Pueblo, escenario de los congresos del Partido Comunista Chino.

Escucharon los himnos nacionales y pasaron revista a la guardia, antes de ser saludados por niños a los que Macron besó la mano.

Firma de contratos

El jefe de Estado francés, que llegó el miércoles por la noche acompañado también por 35 directivos de grandes grupos empresariales, como Airbus, EDF o Danone, y representantes de otras compañías familiares, desde el sector del lujo hasta el agroalimentario, tiene prevista la firma de varios contratos.

Se trata de la cuarta visita de Estado de Macron a China desde que fue elegido presidente en 2017. El propio Xi Jinping fue recibido en Francia con gran pompa en 2024.

Sin embargo, las diferencias con Francia y, en general, con Europa, son profundas.

"Tenemos una expectativa constante con respecto a China. Es que utilice su influencia sobre Rusia para que ponga fin a la guerra" en Ucrania, afirmó el Elíseo.

China asegura constantemente que quiere la paz, pero nunca ha condenado la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

Como socio económico y político fundamental de Rusia, es el primer comprador mundial de combustibles rusos, incluidos los productos petrolíferos, alimentando así la maquinaria bélica.

Los europeos le acusan de suministrar componentes militares a Moscú.

Diplomacia de los pandas

Durante esta visita, Macron también tiene la intención de abordar las prácticas comerciales chinas consideradas desleales, desde los automóviles eléctricos hasta el acero.

La relación entre China y la Unión Europea se caracteriza por un enorme déficit comercial (US$357.100 millones) desfavorable para la UE.

Un asesor del presidente francés mencionó antes del viaje el riesgo de tener que "cerrar los mercados", ya muy afectados por la guerra arancelaria iniciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

París también presiona para que China invierta más en Francia, con un intercambio de tecnologías comparable al que realizan los europeos y que ha contribuido al despegue económico de Pekín.

Los europeos también reclaman un mayor acceso a los metales raros, cuya producción y transformación mundial domina China.

Al igual que en Francia en 2024, las dos parejas presidenciales se reunirán el viernes en un contexto más informal en Chengdu (suroeste), a donde recientemente fueron devueltos dos pandas gigantes prestados a Francia.

