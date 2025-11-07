Macron insta al presidente sirio a unirse a la coalición contra el EI

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó el jueves a su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, a "unirse a la coalición internacional de lucha contra Dáesh", denominación del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Ambos dirigentes se reunieron en la ciudad amazónica brasileña de Belém al margen de la cumbre sobre el clima COP30, que se celebrará allí del 10 al 21 de noviembre.

El EI, que llegó a controlar una vasta región en Siria e Irak, fue derrotado en 2019 en suelo sirio por las fuerzas kurdas con el apoyo de una coalición internacional. Sin embargo, mantiene células activas.

"Estamos a pocos días de las conmemoraciones del 13 de noviembre", recordó Macron a la prensa en Belém, en referencia a los atentados yihadistas perpetrados en París en 2015.

"Nadie olvida" que esos ataques "fueron planeados en Siria, por lo que también es una cuestión de seguridad para los franceses", añadió el mandatario.

Explicó que espera "que Siria sea un actor de pleno derecho" en su "lucha contra los grupos terroristas y en la región".

Macron celebró el levantamiento de las sanciones contra el presidente interino sirio por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, una decisión simbólica antes de su histórica visita el próximo lunes a la Casa Blanca.

Las fuerzas de Al Sharaa, entre las que se encontraba el grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS), que él dirigía y que desde entonces disolvió, derrocaron en diciembre de 2024 al antiguo líder sirio Bashar al Asad.

Como líder del HTS, figuraba desde 2013 en la lista de sanciones de Naciones Unidas.

El HTS era anteriormente conocido como Frente Al Nusra, antigua rama de Al Qaeda en Siria, pero rompió sus vínculos con ese grupo yihadista en 2016.

