Macron llama a Europa a "aumentar la presión" sobre la flota fantasma rusa

El presidente francés, Emmanuel Macron, llamó este jueves a Europa a "aumentar la presión" contra la llamada flota fantasma rusa, después que París detuviera a un petrolero que Moscú utilizaría para esquivar las sanciones occidentales.

Francia detuvo el sábado al Boracay, un buque con bandera de Benín, que además estuvo estacionado frente a la costa de Dinamarca el mes pasado durante los misteriosos vuelos de drones, que las autoridades atribuyeron a Rusia.

"Es muy importante aumentar la presión sobre esta flota fantasma, porque claramente reducirá la capacidad de [Rusia para] financiar este esfuerzo bélico" en Ucrania, dijo Macron antes de una cumbre europea en Copenhague.

El jefe de Estado francés justificó que, con la detención de estos petroleros envejecidos, se destruye "el modelo de negocio al detener estos buques incluso durante días o semanas, obligándolos a reorganizarse de manera diferente".

La Unión Europea (UE) ya tenía en su lista negra a ese petrolero por ser parte de la "flota fantasma" que Rusia utiliza para esquivar las sanciones occidentales contra sus ventas de petróleo.

Las autoridades francesas detuvieron el buque, también conocido como Pushpa o Kiwala, el sábado.

El fiscal Stéphane Kellenberger dijo a AFP que dos miembros de la tripulación, quienes se identificaron como el comandante y su segundo de abordo, fueron detenidos el martes. Esa detención se prolongó el miércoles, indicó la fiscalía.

Su oficina abrió una investigación tras un informe de la marina por "falta de justificación de la nacionalidad del barco" y por "rechazo a obedecer", explicó Kellenberger.

El personal militar francés permaneció el jueves a bordo del petrolero, ahora estacionado frente al puerto occidental de Saint-Nazaire, según una fuente militar que pidió no ser identificada.

Según el sitio web especializado The Maritime Executive, el buque estaría involucrado en los misteriosos vuelos de drones que interrumpieron el tráfico aéreo en Dinamarca en septiembre.

La publicación dijo que el petrolero y otros barcos podrían haber sido utilizados ya sea como plataformas de lanzamiento o como señuelos.

El petrolero estuvo estacionado frente a Dinamarca del 22 al 25 de septiembre, según datos de seguimiento de barcos analizados por AFP.

Durante esos días, se avistaron drones sobrevolando incluso sitios militares, que Dinamarca atribuyó a Rusia, después de acusaciones similares tras el vuelo de una veintena de drones en Polonia y de tres aviones de combate en Estonia.

burs-ub-tjc/pb