Macron llama a la UE a fortalecerse ante posibles disputas con EEUU

PARÍS, 10 feb (Reuters) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el martes que Europa debe prepararse para nuevos enfrentamientos con Estados Unidos y considerar el reciente "momento Groenlandia" como una llamada de atención para impulsar reformas económicas largamente pospuestas y reforzar el poder global del bloque.

En entrevistas publicadas en varios periódicos europeos, Macron afirmó que Europa no debe confundir el respiro en la tensión con Washington con un cambio duradero, a pesar del aparente fin de las disputas sobre Groenlandia, el comercio y la tecnología.

"Cuando hay un claro acto de agresión, creo que lo que debemos hacer no es doblegarnos ni intentar llegar a un acuerdo. Creo que hemos probado esa estrategia durante meses. No está funcionando", dijo Macron a varios periódicos, entre ellos Le Monde y The Financial Times.

Macron afirmó que el Gobierno de Trump estaba siendo "abiertamente antieuropeo" y buscando el "desmembramiento" de la UE.

"En los próximos meses, Estados Unidos nos atacará, eso es seguro, por la regulación digital", añadió Macron, advirtiendo sobre los posibles aranceles a las importaciones estadounidenses del presidente Donald Trump si la UE utiliza su Ley de Servicios Digitales para controlar a las empresas tecnológicas.

El líder francés también renovó su llamamiento a favor de nuevos préstamos comunes, como los eurobonos, argumentando que esto permitiría a la UE invertir a gran escala y superar la hegemonía del dólar estadounidense.

Los líderes de la UE se reunirán el jueves en Bruselas en una cumbre en la que debatirán medidas para fortalecer la economía de la UE y de plantar cara a EEUU y China en la escena mundial. (Información de Gianluca Lo Nostro; edición de Sudip Kar-Gupta y Lincoln Feast; editado en español por Patrycja Dobrowolska)