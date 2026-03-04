Macron manifiesta su "solidaridad" a Pedro Sánchez tras "amenazas" comerciales de Trump
El presidente Emmanuel Macron expresó este miércoles la "solidaridad" de Francia con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, tras las amenazas comerciales de Estados Unidos a Madrid por no prestar sus bases para los ataques a Irán
Macron acaba de hablar con Sánchez "para expresarle la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coerción económica de las que ha sido objeto España", declaró la presidencia francesa.
El presidente estadounidense Donald Trump acusó a España, miembro de la OTAN, de comportarse como un "aliado terrible" y amenazó con suspender el comercio entre ambos países por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón, en Andalucía