El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, negó este jueves que se abordara el futuro del delantero francés Kylian Mbappé durante la cena celebrada en el palacio del Elíseo el pasado martes en honor al emir de Catar, Tamin ben Hamad Al-Thani, que también acudió y es dueño del Paris Saint-Germain, porque el mandatario galo lo deja "en manos de la dirección del club".

"(¿Fue una cena para intentar retenerle (a Mbappé) aquí?) No, no lo fue. No hubo ninguna discusión al respecto, y lo dejo en manos de la dirección del club", señaló Macron a los medios tras la inauguración de la Villa Olímpica de los Juegos de París del próximo verano.

El presidente francés fue el anfitrión en una cena de gala celebrada el pasado martes en el Elíseo en honor al Emir de Catar, Al-Thani, que además es dueño del PSG, club en el que milita Mbappé. Un encuentro con más de un aliciente, después de que la entidad remitiera a medios franceses un comunicado en el que confirmaba que el delantero se marchará este verano.

No obstante, para Macron fue "normal" la presencia de Mbappé en la cena, aunque no intentó convencerle de que siguiera en el club parisino, después de que en otros verano si 'interviniera' por su continuidad. "Es un gran campeón que ayudó a animar la final de Francia en Catar. Lleva 7 temporadas en el PSG. Todo el mundo en Francia admira a este gran jugador de futuro, pero no se ha hablado del tema", comentó.

Además, el mandatario de la República Francesa pidió el "máximo apoyo" hacia la ciudad como anfitriona de los Juegos este verano. "Uno de los compromisos que asumimos desde el principio fue que estos Juegos debían dejar un legado", dijo.

"La Villa Olímpica ha transformado tres municipios y gran parte de la región. Hemos acelerado muchos proyectos de transporte y estaciones. Es uno de los legados de los Juegos. Sin los Juegos, no estaríamos hoy aquí para crear miles de viviendas, para crear tantas oficinas, para tener todas estas instalaciones que permanecerán después para los residentes. Así que éste debe ser un factor de apoyo", agregó sobre el uso de la nueva Villa Olímpica.