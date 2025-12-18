Macron, no cierran las cuentas; UE-Mercosur no se puede firmar

Para el presidente francés, su posición es una "coherencia de una Europa que protege su agricultura y a sus productores".

"Estamos a favor del comercio. Francia es una gran potencia agrícola y agroalimentaria exportadora, pero no podemos aceptar sacrificar la coherencia de nuestra agricultura, nuestro suministro de alimentos y la seguridad alimentaria de nuestros compatriotas por acuerdos que aún no se han finalizado", advirtió.

Lo que se necesita es "una cláusula de salvaguardia, un freno de emergencia" y "medidas de reciprocidad", subrayó el presidente francés.

"Exigimos que se continúe trabajando para que las cosas se hagan con seriedad, para que se respete nuestra agricultura", declaró Macron, rechazando la posibilidad de que el acuerdo se firme en la cumbre del Mercosur prevista para este sábado en Brasil.

Macron advirtió que la postura de Francia "no es aislada".

París ha trabajado "con nuestros amigos polacos e italianos, así como con belgas, austriacos, irlandeses y muchos otros", destacó.

Reiteró que Francia "celebra los avances" logrados en el tema, pero "se mantiene alerta", ya que las condiciones establecidas "aún no se han finalizado, no se han votado ni se han compartido con los estados del Mercosur".

"Nadie firma con un cheque en blanco", dijo, insistiendo en la necesidad de "cláusulas de salvaguardia, reciprocidad y controles".

"No sigo una política de pretensiones", añadió el jefe del Elíseo, explicando que quiere "cumplir nuestra palabra con nuestros agricultores" y no "engañar a la gente".

Por lo tanto, concluyó, "pedimos que el trabajo continúe con seriedad, para que se respete nuestra agricultura y la seguridad alimentaria de nuestros compatriotas en toda Europa".

Al rechazo francés se sumó el del premier húngaro Viktor Orban, que destacó que "los agricultores tienen toda la razón.

El Mercosur es un acuerdo de libre comercio con países latinoamericanos que perjudicaría a los agricultores". Para aprobar la firma del acuerdo "se necesita una mayoría cualificada, pero, veo que muchos nos oponemos, lo que hace imposible suscribirlo. El plan es que la presidenta de la Comisión lo firme esta semana. Creo que debemos y podemos evitarlo ahora mismo", concluyó Orban. (ANSA).