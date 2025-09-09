Macron nombra a Sebastien Lecornu como nuevo primer ministro de Francia

Por Dominique Vidalon y Michel Rose

PARÍS, 9 sep (Reuters) - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, nombró a Sebastien Lecornu como nuevo primer ministro del país, el quinto en menos de dos años, informó el martes su oficina.

Macron realizó el nombramiento un día después de que su último primer ministro, François Bayrou, fuera destituido en una moción de confianza parlamentaria por sus esfuerzos para recortar el gasto público.

El sucesor de Bayrou tendrá la difícil tarea de sacar adelante un presupuesto en un parlamento conflictivo y profundamente dividido.

Francia se encuentra bajo presión para reducir un déficit que casi duplica el límite máximo del 3% establecido por la Unión Europea y una deuda equivalente al 114% del PBI.

Las empresas francesas están preocupadas por el impacto de la crisis política.

"La caída del Gobierno se suma a meses de inestabilidad política que ya han minado la confianza económica", dijo Maya Noël, del lobby tecnológico France Digitale. "En el sector de la innovación, esta inestabilidad tiene un costo inmediato: frena la inversión y la contratación".

El país también se estaba preparando para las llamadas protestas de "Bloqueemos todo" el miércoles, que han proliferado en las redes sociales en un eco potencial de las manifestaciones de los "Chalecos amarillos" contra Macron que sacudieron al país en 2018.

Los manifestantes no tienen un liderazgo centralizado, lo que significa que es difícil evaluar cuán grandes o perturbadoras pueden ser las manifestaciones.

