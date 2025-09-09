Macron nombra al ministro de Defensa Lecornu como el más reciente primer ministro de Francia

PARÍS (AP) — El presidente francés Emmanuel Macron nombró el martes por la noche al ministro de Defensa Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro y le encargó intentar de inmediato que los partidos políticos del país acuerden un presupuesto para una de las economías más grandes del mundo.

Lecornu, de 39 años, fue el ministro de Defensa más joven en la historia de Francia y arquitecto de un importante aumento militar hasta 2030, impulsado por la invasión rusa de Ucrania. Leal a Macron desde hace mucho tiempo, Lecornu es ahora el cuarto primer ministro de Francia en apenas un año.

Antiguo conservador que se unió al movimiento centrista de Macron en 2017, ha ocupado cargos en autoridades locales, territorios de ultramar y durante unas protestas recientes cuando ayudó a gestionar la ira masiva con el diálogo. También ofreció conversaciones sobre autonomía durante los disturbios en Guadalupe en 2021.

Su ascenso refleja el instinto de Macron de recompensar la lealtad, pero también la necesidad de continuidad, ya que repetidos enfrentamientos presupuestarios han derrocado a sus predecesores y dejado a Francia a la deriva.

La rápida decisión de Macron de nombrar a Lecornu se produce antes de un día de interrupción masiva planeado para el miércoles por un movimiento de protesta llamado "Bloquear Todo", que llevó al gobierno a desplegar un excepcional contingente de 80.000 policías para mantener el orden.

Los legisladores derrocaron al predecesor de Lecornu, François Bayrou, y a su gobierno en un voto de confianza el lunes, una nueva crisis para la segunda economía más grande de Europa.

Bayrou apostó a que los legisladores apoyarían su visión de que Francia debe recortar el gasto público para controlar sus enormes deudas. En cambio, aprovecharon la votación para unirse contra el centrista de 74 años que fue nombrado por Macron el pasado diciembre.

La caída del efímero gobierno minoritario de Bayrou anuncia una renovada incertidumbre y un riesgo de estancamiento legislativo prolongado para Francia mientras enfrenta desafíos apremiantes, incluidas dificultades presupuestarias y, a nivel internacional, las guerras en Ucrania y Gaza y las prioridades cambiantes del presidente estadounidense Donald Trump.

Redactar un presupuesto será una prioridad principal para Lecornu, y normalmente un nuevo primer ministro formaría el nuevo gobierno antes de negociar el gasto nacional en el Parlamento.

Sin embargo, Macron ha pedido a Lecornu que consulte primero con todos los partidos políticos en el Parlamento para intentar acordar un presupuesto antes de formar su equipo.

“La acción del primer ministro estará guiada por la defensa de nuestra independencia y nuestro poder, al servicio de los franceses y la estabilidad política e institucional para la unidad de nuestro país”, expresó Macron en un comunicado.

Cuando estallaron las protestas recientes contra la injusticia social, Lecornu fue elegido por Macron para liderar el llamado “gran debate” en todo el país con el objetivo de apaciguar las tensiones.

Como ministro de territorios de ultramar de 2020 a 2022, Lecornu enfrentó disturbios y huelgas relacionadas con el virus en la isla caribeña de Guadalupe, ofreciendo discutir cierta autonomía para el territorio afectado por frustraciones de larga data sobre la desigualdad con la Francia continental.

El paquete de gasto en defensa de 413.000 millones de euros (US$435.000 millones) que Lecornu defendió para 2024-2030 representa el aumento de gasto más significativo en Francia en medio siglo. El dinero tenía como objetivo modernizar el arsenal nuclear de Francia, aumentar el gasto en inteligencia y desarrollar más armas controladas a distancia.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Thomas Adamson y Angela Charlton en París.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.