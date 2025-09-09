Macron nombra al ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo jefe de Gobierno de Francia

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha nombrado este martes al ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo jefe de Gobierno del país, después de que François Bayrou formalizara su dimisión tras el fracaso de la cuestión de confianza en la Asamblea Nacional.

“Le ha encomendado la tarea de consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con vistas a la aprobación de un presupuesto nacional y la construcción de los acuerdos esenciales para las decisiones que se tomen en los próximos meses”, reza un comunicado del Elíseo.

Tras estas conversaciones, al primer ministro le corresponderá proponer un nuevo gobierno a Macron. Su acción, indica la Presidencia francesa, “se guiará por la defensa” de la estabilidad política e institucional para la unidad del país, así como “la independencia, el poder y el servicio al pueblo francés”.

“El presidente de la República está convencido de que, sobre estas bases, es posible un acuerdo entre las fuerzas políticas, respetando las convicciones de cada una”, ha concluido la nota.

Por su parte, Lecornu ha aprovechado la ocasión para agradecer a Macron su “confianza depositada” al nombrarle jefe de Gobierno y ha saludado a Bayrou “por el coraje que ha demostrado al defender sus convicciones hasta el final”.

El traspaso de poderes entre Bayrou y Lecornu tendrá lugar este miércoles a mediodía, coincidiendo con una jornada de movilización de varios movimientos sociales. El entorno del nuevo primer ministro ha declarado a la cadena de televisión BFM TV que “ya ha comenzado sus consultas” para la formación del gabinete.

EN EL GOBIERNO DESDE 2017

Lecornu, de 39 años, fue nombrado ministro de Defensa de Francia en mayo de 2022, cuando por aquel entonces gobernaba Élisabeth Borne. Desde entonces ha estado en los gabinetes de Gabriel Attal, Michel Barnier y, por último, François Bayrou, siempre dentro de la misma cartera.

Antes de eso, fue ministro de Ultramar (2020-2022), ministro delegado para las Autoridades Locales (2018-2020) y secretario de Estado para la Transición Ecológica (2017-2018). De hecho, es el único ministro que ha formado parte del gobierno desde que Macron llegó al poder, allá por 2017.

De hecho, en diciembre de 2024 celebró a través de su perfil en la red social X que desde entonces ha “tenido el honor de servir a Francia en seis gobiernos sucesivos, bajo la autoridad y la confianza de Macron”.

El ahora extitular de Defensa forma parte del gubernamental partido Renacimiento desde que fue expulsado en 2017 de Los Republicanos. Además de su lealtad a Macron, Lecornu ha sido apreciado tanto con la izquierda como por Agrupación Nacional. Su nombramiento, no obstante, ha suscitado una fuerte desaprobación por parte de la oposición.