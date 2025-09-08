Macron nombrará a un nuevo primer ministro "en los próximos días" (presidencia francesa)

El presidente francés, Emmanuel Macron, nombrará a un nuevo primer ministro "en los próximos días", indicó este lunes su oficina, alejando la posibilidad de un adelanto electoral tras la caída del gobierno de François Bayrou ante el Parlamento.

Macron "toma nota del resultado de la votación de los diputados" y "nombrará a un nuevo primer ministro en los próximos días", indicó la presidencia francesa en un comunicado, minutos después de la caída de Bayrou en una moción de confianza.

Desde el fallido adelanto electoral de 2024 Francia vive una profunda inestabilidad política sin mayorías parlamentarias estables. La líder ultraderechista, Marine Le Pen, urgió a Macron a convocar elecciones anticipadas para superar la crisis.

