Macron "nombrará a un primer ministro en las próximas 48 horas", anuncia la presidencia francesa

El presidente francés, Emmanuel Macron, "nombrará a un primer ministro en las próximas 48 horas", confirmó este miércoles su oficina, después de que el actual en funciones, Sébastien Lecornu, se lo recomendara tras dos días de consultas con los partidos.

Macron "tomó conocimiento de sus conclusiones: mayoría de diputados contra [un adelanto electoral], existencia de una plataforma de estabilidad, camino posible para adoptar unos presupuestos antes del 31 de diciembre", indicó a AFP el entorno del presidente.

El tercer jefe de gobierno en un año dimitió el lunes, apenas 14 horas después de desvelar su gobierno centroderechista en minoría. El presidente le dio entonces 48 horas para ver si se podía formar uno nuevo, que garantizara la estabilidad.

fff-tjc/hgs