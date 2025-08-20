Macron: nueva ofensiva en Gaza llevará a un desastre

Con los dos países árabes, Macron impulsa una "misión internacional de estabilización para Gaza".

El presidente francés y los dos líderes árabes coincidieron en que el fin de la guerra requiere "el establecimiento de un alto el fuego permanente, la liberación de todos los rehenes, la entrega masiva de ayuda humanitaria a la población, el desarme de Hamas y el fortalecimiento de la Autoridad Nacional Palestina en Gaza".

Además, es necesario "trabajar por una solución política que satisfaga las aspiraciones de ambos pueblos, israelí y palestino".

"Francia, recordó Macron, copresidirá la conferencia sobre la solución de dos Estados con Arabia Saudita en septiembre en Nueva York para promover esta vía", considerada "la única creíble para las familias de los rehenes, para los israelíes y para los palestinos". (ANSA).