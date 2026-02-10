Macron participará en cumbre sobre IA en Nueva Delhi durante su visita a India

NUEVA DELHI, 10 feb (Reuters) - El presidente Emmanuel Macron visitará la India del 17 al 19 de febrero y mantendrá conversaciones con el primer ministro Narendra Modi, según informó el martes el ministerio de Asuntos Exteriores indio.

El presidente francés participará en la Cumbre sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial que la India acogerá en Nueva Delhi la próxima semana, según un comunicado.

Macron estará en la capital financiera de la India, Bombay, para inaugurar el Año de la Innovación India-Francia, añadió. Los dos líderes debatirán cuestiones regionales y globales de interés mutuo, incluida la cooperación en el Indo-Pacífico.

Ambos países firmaron una declaración de intenciones para establecer una asociación sobre reactores nucleares avanzados y modulares pequeños durante la visita de Modi a Francia el año pasado. (Reporte de Tanvi Mehta; edición de YP Rajesh.)