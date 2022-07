Macron pide a Bin Salmán trabajar para "diversificar la importación de energía" por parte de Europa

La reunión en París tiene lugar en medio del aumento de los precios de la energía en plena invasión rusa de Ucrania

MADRID, 29 Jul. 2022 (Europa Press) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha trasladado al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, la necesidad de mantener una coordinación con Riad con el objetivo de "diversificar la importación de energía" por parte de estados europeos a causa del aumento de los precios del sector en plena invasión rusa de Ucrania.

Macron, que recibió el jueves en París a Bin Salmán para una cena de trabajo, expresó ante el príncipe heredero saudí su "profunda preocupación" por la ofensiva militar rusa, "su desastroso impacto sobre las poblaciones civiles y sus repercusiones sobre la seguridad alimentaria".

"El presidente de la República y el príncipe heredero de Arabia Saudí han subrayado la necesidad de encontrar una solución al conflicto e intensificar la cooperación para atenuar los efectos en Europa, Oriente Próximo y el mundo", ha señalado el Elíseo en un comunicado publicado este viernes.

En este sentido, Macron ha presentado a Bin Salmán la iniciativa Misión para la Resiliencia de Alimentos y Agricultura (FARM), lanzada en marco por Francia junto a la Unión Europea (UE) el G7 y la Unión Africana (UA), para garantizar "la seguridad alimentaria global".

El Elíseo ha detallado además que ambos han reiterado su "compromiso compartido en favor de la seguridad y la estabilidad en Oriente Próximo" y de "continuar los esfuerzos conjuntos para rebajar las tensiones de forma duradera", al tiempo que han recalcado su deseo de "profundizar" las relaciones bilaterales y "mantener la concertación para superar los desafíos regionales y globales, especialmente la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias".

En lo relativo a la situación regional, ambos han abordado las conversaciones de cara a la posible reactivación del acuerdo nuclear de 2015 con Irán, la crisis política y económica en Líbano, el alto el fuego en el norte de Siria y la guerra en Yemen. Asimismo, Macron ha mostrado su disposición a trabajar por una "paz justa y duradera" y el reinicio del diálogo entre palestinos e israelíes.

Por otra parte, ya en el plano bilateral, el presidente francés ha mostrado la disponibilidad de empresas del país europeo para "acompañar" el programa de diversificación de la economía saudí y ha abordado "la cuestión de los Derechos Humanos en Arabia Saudí", sin dar más detalles al respecto y ante las críticas contra él por recibir a Bin Salmán, señalado como presunto responsable del asesinato en 2018 del periodista Yamal Jashogi en el interior del consulado saudí en la ciudad turca de Estambul.

Bin Salmán ha enviado a primera hora de este viernes un telegrama de gratitud a Macron tras su visita oficial a París. "Me alegra expresar a su excelencia mi más profunda gratitud y aprecio por la calurosa bienvenida y hospitalidad que me ha sido dada tanto a mí como a la delegación que me acompaña", ha dicho, tal y como ha recogido la agencia estatal saudí de noticias, SPA.

"Las discusiones que he mantenido con su excelencia confirman nuestro deseo común de fortalecer la alianza estratégica en todos los campos entre nuestros países amigos y trabajar para mantener la coordinación y las consultas sobre asuntos de interés común (...), destinadas a lograr los intereses de los dos países y pueblos amigos y el fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad en la región", ha argüido.

Debido a la actual crisis energética con motivo de la guerra entre Rusia y Ucrania, el aumento de la producción de petróleo está en el punto de mira y, de hecho, fue uno de los temas del reciente encuentro entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y Bin Salmán, muy criticado igualmente debido a que un informe desclasificado de la CIA le señala como responsable del asesinato de Jashogi.

De hecho, el viaje del príncipe heredero saudí a Francia ha causado malestar en organizaciones internacionales de Derechos Humanos. Así, la organización Democracia para el Mundo Árabe Ahora (DAWN), junto a Iniciativa de Justicia Social Abierta --OSJI, por sus siglas en inglés-- y la ONG TRIAL Internacional, interpusieron una denuncia en Francia contra Bin Salmán.

Por su parte, el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire, ha pedido en un comunicado a Francia que intervenga frente a Bin Salmán para la liberación de los 27 periodistas que están actualmente detenidos en el país. "Casi cuatro años después del asesinato del periodista Yamal Jashogi, la reintegración de Bin Salmán a las relaciones internacionales no puede llevarse a cabo desafiando la verdad y la justicia", zanjó.