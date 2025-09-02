Macron pide a EEUU que revoque el veto de entrada a funcionarios palestinos: "Es inaceptable"

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha pedido a Estados Unidos que revoque el veto de entrada al país a funcionarios palestinos, incluido el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, de cara a la próxima Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

"La decisión estadounidense de no otorgar visados a funcionarios palestinos es inaceptable. Instamos a la revocación de esta medida y que se garantice la representación palestina de conformidad con el Acuerdo del País Anfitrión", ha dicho en alusión al pacto suscrito entre la ONU y Estados Unidos en 1947, que obliga a este último a emitir visados a representantes y empleados de los Estados miembros, y de aquellos asociados.

Macron se ha expresado así a través de un mensaje en su perfil en la red social X tras mantener una llamada con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, con quien copresidirá el 22 de septiembre la conferencia sobre la solución de dos Estados.

"Nuestro objetivo es claro: conseguir el mayor apoyo internacional posible para la solución de dos Estados, la única manera de satisfacer las legítimas aspiraciones tanto de israelíes como de palestinos", ha recordado el jefe de Estado francés, que ha pedido que esta cita se convierta en "un punto de inflexión definitivo para la paz y la seguridad de toda la región".

El inquilino del Elíseo ha reiterado que este plan "requerirá la implementación de un alto el fuego permanente, la liberación de todos los rehenes, la entrega a gran escala de ayuda humanitaria a la población de Gaza y el despliegue de una misión de estabilización" en la Franja.

"También trabajamos para garantizar que, al día siguiente, Hamás sea desarmado y excluido de cualquier tipo de gobernanza en Gaza, que la Autoridad Palestina sea reformada y fortalecida, y que la Franja de Gaza sea reconstruida por completo", ha manifestado.

Por último, ha aseverado que "ninguna ofensiva, intento de anexión o desplazamiento forzado de poblaciones descarrilará el impulso creado" con Bin Salmán, "impulso al que ya se han sumado muchos aliados".

Francia, Reino Unido, Canadá o Australia, entre otros, tenían previsto anunciar en este foro su reconocimiento al Estado palestino, una decisión reprochada por Estados Unidos e Israel al considerar que es contraproducente para la paz y declarar una "capitulación" frente a Hamás.