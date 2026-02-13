Macron pide medidas más contundentes contra el antisemitismo en Francia

Por Elizabeth Pineau

PARÍS, 13 feb (Reuters) - El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió que se intensificaran los esfuerzos ‌para combatir el antisemitismo en ‌Francia, ⁠en momentos en que datos del Gobierno muestran que la hostilidad hacia los judíos sigue siendo elevada a pesar de la ​disminución ⁠de ⁠los incidentes registrados el año pasado.

Francia, que cuenta con la mayor comunidad judía ​de Europa, registró 1.320 actos antisemitas en 2025, lo que representa el 53% ‌de todos los incidentes antirreligiosos, según ​un informe publicado el jueves por ​el Ministerio del Interior.

Aunque los incidentes disminuyeron un 16% con respecto al año anterior, se mantuvieron en niveles "históricamente altos" durante tres años consecutivos, según el Ministerio.

El aumento se produjo tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de ​2023 y el posterior conflicto en Gaza.

"Las escuelas, el sistema judicial, los funcionarios electos: todo el ⁠mundo debe movilizarse", dijo Macron en una ceremonia conmemorativa de los 20 años desde la muerte ‌de Ilan Halimi, un joven judío de 23 años que falleció tras ser secuestrado y retenido durante 24 días. En 2009, el líder de la banda fue condenado a cadena perpetua por su secuestro, tortura y asesinato.

Macron criticó lo que denominó "el veneno del odio en Internet" e instó a la Comisión Europea a ‌exigir responsabilidades a las grandes plataformas online.

"En la Francia de la Ilustración, la 'libertad ⁠de expresión' se detiene ante el antisemitismo y el racismo", dijo el ‌líder francés.

Los actos antisemitas siguen aumentando en toda Europa. Reino Unido ⁠registró 3.700 incidentes antisemitas en 2025, lo que ⁠supone un aumento del 4% y el segundo peor año registrado, según los datos publicados el miércoles por la Community Security Trust, que protege a los judíos en el Reino Unido.

En Alemania, los casos de antisemitismo casi se ‌duplicaron hasta alcanzar los 8.627 el ​año pasado, según el Punto Federal de Investigación e Información sobre Antisemitismo, que señala la violencia, el vandalismo y las amenazas relacionadas con el conflicto de Gaza. (Reporte de Elizabeth Pineau y Gianluca ‌Lo Nostro. Edición de Peter Graff. Editado en español por Daniela Desantis)