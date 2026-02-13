Macron pide medidas más contundentes contra el antisemitismo en Francia
Por Elizabeth Pineau
PARÍS, 13 feb (Reuters) - El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió que se intensificaran los esfuerzos para combatir el antisemitismo en Francia, en momentos en que datos del Gobierno muestran que la hostilidad hacia los judíos sigue siendo elevada a pesar de la disminución de los incidentes registrados el año pasado.
Francia, que cuenta con la mayor comunidad judía de Europa, registró 1.320 actos antisemitas en 2025, lo que representa el 53% de todos los incidentes antirreligiosos, según un informe publicado el jueves por el Ministerio del Interior.
Aunque los incidentes disminuyeron un 16% con respecto al año anterior, se mantuvieron en niveles "históricamente altos" durante tres años consecutivos, según el Ministerio.
El aumento se produjo tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y el posterior conflicto en Gaza.
"Las escuelas, el sistema judicial, los funcionarios electos: todo el mundo debe movilizarse", dijo Macron en una ceremonia conmemorativa de los 20 años desde la muerte de Ilan Halimi, un joven judío de 23 años que falleció tras ser secuestrado y retenido durante 24 días. En 2009, el líder de la banda fue condenado a cadena perpetua por su secuestro, tortura y asesinato.
Macron criticó lo que denominó "el veneno del odio en Internet" e instó a la Comisión Europea a exigir responsabilidades a las grandes plataformas online.
"En la Francia de la Ilustración, la 'libertad de expresión' se detiene ante el antisemitismo y el racismo", dijo el líder francés.
Los actos antisemitas siguen aumentando en toda Europa. Reino Unido registró 3.700 incidentes antisemitas en 2025, lo que supone un aumento del 4% y el segundo peor año registrado, según los datos publicados el miércoles por la Community Security Trust, que protege a los judíos en el Reino Unido.
En Alemania, los casos de antisemitismo casi se duplicaron hasta alcanzar los 8.627 el año pasado, según el Punto Federal de Investigación e Información sobre Antisemitismo, que señala la violencia, el vandalismo y las amenazas relacionadas con el conflicto de Gaza. (Reporte de Elizabeth Pineau y Gianluca Lo Nostro. Edición de Peter Graff. Editado en español por Daniela Desantis)