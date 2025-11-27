LA NACION

Macron presenta un nuevo servicio militar voluntario en Francia

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Macron presenta un nuevo servicio militar voluntario en Francia
Macron presenta un nuevo servicio militar voluntario en FranciaChristophe Ena - AP

VARCES, Francia (AP) — El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el jueves que los voluntarios de 18 y 19 años comenzarán a servir el próximo año en un nuevo programa de servicio militar de 10 meses, mientras Francia busca fortalecer sus fuerzas armadas para enfrentar amenazas crecientes.

"Un nuevo servicio nacional se establecerá gradualmente, a partir del próximo verano", dijo Macron en un discurso en la base militar de Varces, en los Alpes franceses.

Macron afirmó que los jóvenes voluntarios servirán solo en el territorio continental de Francia y en sus territorios de ultramar, no en las operaciones militares de Francia en el extranjero.

Francia no está considerando restaurar el servicio militar obligatorio, que terminó en el país en 1996.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas
  1. Una luchadora de MMA agredió a dos guardias civiles durante un vuelo y fue detenida
    1

    España: una luchadora de MMA agredió a dos guardias civiles durante un vuelo a Dublín y fue detenida

  2. Un grupo de militares tomó el poder cuando se esperaban los resultados de unas convulsionadas elecciones
    2

    Golpe de Estado en Guinea-Bisáu: un grupo de militares tomó el poder cuando se esperaban los resultados electorales

  3. Declararon la quiebra de Radio del Plata y prohíben la salida del país del presidente de la sociedad que la operaba
    3

    Declararon la quiebra de Radio del Plata y prohíben la salida del país del presidente de la sociedad que la operaba

  4. Causa cuadernos: ¿Todos igualmente responsables?
    4

    Causa cuadernos: ¿Todos igualmente responsables?

Cargando banners ...