Macron promete buscar la "verdad" sobre muerte de estudiante francesa en Argentina

El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió este viernes trabajar por conocer la "verdad" sobre la muerte de una estudiante francesa, atropellada por un taxi en Buenos Aires la semana pasada, al recibir a su homólogo argentino, Alberto Fernández.

"Mis sentidos pensamientos van para la familia y los amigos de Lwana Bichet, una joven estudiante de Angulema [centro], apasionada de Argentina, que murió en un trágico accidente hace unos días en Buenos Aires", dijo el jefe de Estado francés.

En el Palacio del Elíseo, en una breve declaración junto a Fernández antes de una reunión de trabajo, Macron se comprometió a seguir "movilizándose para que se conozca la verdad sobre las circunstancias" y para "reiterar [su] solidaridad".

El presidente argentino, que culmina en París su gira que le llevó también a España y Alemania, no realizó ninguna declaración sobre este caso, durante la breve comparecencia en la que no se permitieron preguntas de los periodistas.

Emmanuel Macron se mostró ante todo empático y no expresó en absoluto ningún "requerimiento", matizó poco después la presidencia francesa, sugiriendo que no había dudas sobre las causas del accidente.

"El caso sigue su curso", "sólo quiere arrojar luz sobre el accidente para facilitar el duelo de la familia", añadió el Elíseo.

La joven de 25 años formaba parte, al igual que sus dos compañeras, de un programa de intercambio estudiantil de la privada Universidad de San Andrés y llevaba unos tres meses en Buenos Aires, según una fuente del gobierno capitalino.

Bichet murió el domingo al no poder sobreponerse de las heridas sufridas la víspera, al ser arrollada en el barrio de Palermo de Buenos Aires por un taxi cuyo conductor sufrió un accidente cerebrovascular y un infarto, informaron fuentes médicas.

En el accidente, resultaron heridas otras dos francesas y dos personas más resultaron ilesas.

Cuando llegó el SAME al lugar, el conductor estaba "con pérdida de conocimiento y habría hecho un paro producto de un infarto. No sabemos si primero se infartó y hace el ACV o el ACV fue anterior", indicó entonces a la cadena A 24 Alberto Crescenti, director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de Buenos Aires.

