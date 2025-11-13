Macron promete que hará "todo para impedir" otro atentado, en el décimo aniversario de los de París

El presidente Emmanuel Macron prometió este jueves que Francia hará "todo para impedir" otro ataque yihadista, en el décimo aniversario de los atentados que dejaron 132 muertos en bares, terrazas y una sala de conciertos en París.

"Hicimos todo lo posible para contener, frenar" el yihadismo de los "terroristas" que a menudo pasaron por Siria y que perpetraron los ataques del 13 de noviembre de 2015, pero "renace, bajo otra forma (...) menos detectable", agregó.

"Nadie puede garantizar lamentablemente el fin de los atentados, pero podemos garantizar que para aquellos que tomen las armas contra Francia, la respuesta será implacable", recalcó Macron durante la ceremonia de homenaje a las víctimas en París.

fff-tjc/mb