Macron propone a Trump un G7 el jueves en París con participación rusa

El presidente francés, Emmanuel Macron, propuso en un "mensaje privado" a su par estadounidense, Donald Trump, celebrar una cumbre del G7 el jueves en París, a la que podría invitar, "al margen" de la reunión, "a los rusos".

Los europeos rompieron prácticamente todos los contactos - salvo contadas excepciones - con Moscú tras el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, con el objetivo de aislar a su mandatario, Vladimir Putin.

Trump publicó en su red Truth Social el mensaje de Macron, en el que el mandatario francés también propone invitar a los ucranianos, a los daneses - para abordar la cuestión de Groenlandia - y a los sirios.

El mensaje fue autentificado el martes por el entorno del presidente francés.

"Amigo mío, estamos totalmente alineados sobre Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia", dice el presidente francés en su mensaje.

Trump quiere que Estados Unidos tome el control de Groenlandia, una isla ártica estratégicamente situada, alegando motivos de "seguridad nacional", pues de no hacerlo, asegura, será controlada por China o Rusia.

"Puedo organizar una reunión del G7 en París el jueves por la tarde, después de Davos", en Suiza, e "invitar a los ucranianos, a los daneses, a los sirios y a los rusos al margen de la reunión", añadió Macron en su mensaje.