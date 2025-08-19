Macron: Putin es un orco, necesita comer para sobrevivir
- 1 minuto de lectura'
“Desde 2007-2008 (la intervención rusa en Georgia), el presidente Putin rara vez ha cumplido sus compromisos. Ha sido consistentemente una fuerza desestabilizadora y ha buscado redefinir las fronteras para expandir su poder”, enfatizó Macron.
Según el presidente francés, Rusia se ha “convertido en una potencia desestabilizadora a largo plazo y en una amenaza potencial para muchos de nosotros”.
“Un país que invierte el 40% de su presupuesto en equipamiento militar, que ha movilizado un ejército de más de 1,3 millones de hombres, no volverá de la noche a la mañana a un estado de paz y a un sistema democrático abierto”, advirtió Macron.
“Así que, incluso para su propia supervivencia, Putin necesita seguir comiendo. Eso es todo. Y por eso es un depredador, un orco a nuestras puertas. No digo que Francia vaya a ser atacada mañana, pero sigue siendo una amenaza para los europeos. No debemos ser ingenuos”, insistió el jefe de Estado.
(ANSA).
