Macron reafirma apoyo al alto el fuego en Ucrania tras conversar con Zelenski y líderes europeos
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
PARÍS, 7 ago (Reuters) - El presidente francés, Emmanuel Macron, reafirmó el jueves el pleno apoyo de Francia al alto el fuego en Ucrania y al inicio de conversaciones para alcanzar una paz duradera y sólida, tras una "larga conversación" con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y otros líderes europeos.
"He reiterado al Presidente ucraniano el pleno apoyo de Francia al establecimiento de un alto el fuego y al inicio de conversaciones para alcanzar una solución sólida y duradera que preserve los derechos legítimos de Ucrania y garantice su seguridad y la de los europeos", declaró en la plataforma de medios sociales X. (Reporte de Charlotte Van Campenhout; edición de Chris Reese)
Otras noticias de Guerra en Ucrania
Más leídas
- 1
Alineación planetaria: el espectacular evento con casi todo el sistema solar involucrado y dos cuerpos a punto de tocarse
- 2
Escándalo en Barcelona: el club le retiró la capitanía a Ter Stegen en medio de un fuerte conflicto
- 3
Inflación de julio: el IPC en la ciudad fue del 2,5% y acumula un 18,1% en lo que va del año
- 4
Confirman nuevo aumento de sueldos para la Gendarmería Nacional: cuánto ganan en agosto de 2025