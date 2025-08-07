Macron reafirma apoyo al alto el fuego en Ucrania tras conversar con Zelenski y líderes europeos

PARÍS, 7 ago (Reuters) - El presidente francés, Emmanuel Macron, reafirmó el jueves el pleno apoyo de Francia al alto el fuego en Ucrania y al inicio de conversaciones para alcanzar una paz duradera y sólida, tras una "larga conversación" con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y otros líderes europeos.

"He reiterado al Presidente ucraniano el pleno apoyo de Francia al establecimiento de un alto el fuego y al inicio de conversaciones para alcanzar una solución sólida y duradera que preserve los derechos legítimos de Ucrania y garantice su seguridad y la de los europeos", declaró en la plataforma de medios sociales X. (Reporte de Charlotte Van Campenhout; edición de Chris Reese)