LA NACION

Macron reafirma apoyo al alto el fuego en Ucrania tras conversar con Zelenski y líderes europeos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Macron reafirma apoyo al alto el fuego en Ucrania tras conversar con Zelenski y líderes europeos
Macron reafirma apoyo al alto el fuego en Ucrania tras conversar con Zelenski y líderes europeosUkrainian Emergency Service

PARÍS, 7 ago (Reuters) - El presidente francés, Emmanuel Macron, reafirmó el jueves el pleno apoyo de Francia al alto el fuego en Ucrania y al inicio de conversaciones para alcanzar una paz duradera y sólida, tras una "larga conversación" con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y otros líderes europeos.

"He reiterado al Presidente ucraniano el pleno apoyo de Francia al establecimiento de un alto el fuego y al inicio de conversaciones para alcanzar una solución sólida y duradera que preserve los derechos legítimos de Ucrania y garantice su seguridad y la de los europeos", declaró en la plataforma de medios sociales X. (Reporte de Charlotte Van Campenhout; edición de Chris Reese)

LA NACION
Más leídas
  1. El espectacular evento con casi todo el sistema solar involucrado y dos cuerpos a punto de tocarse
    1

    Alineación planetaria: el espectacular evento con casi todo el sistema solar involucrado y dos cuerpos a punto de tocarse

  2. La drástica decisión que tomó Barcelona con su arquero, en medio de un escándalo que crece
    2

    Escándalo en Barcelona: el club le retiró la capitanía a Ter Stegen en medio de un fuerte conflicto

  3. Se conoció el número que anticipa el dato nacional del Indec
    3

    Inflación de julio: el IPC en la ciudad fue del 2,5% y acumula un 18,1% en lo que va del año

  4. Cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en agosto
    4

    Confirman nuevo aumento de sueldos para la Gendarmería Nacional: cuánto ganan en agosto de 2025

Cargando banners ...