Macron recibe el miércoles a los dirigentes de Dinamarca y Groenlandia para manifestarles "solidaridad"

El presidente francés Emmanuel Macron recibirá el miércoles a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y al primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, anunció el martes el Elíseo.

En un "almuerzo de trabajo", el jefe del Estado reafirmará la solidaridad europea y el apoyo de Francia a Dinamarca y Groenlandia, así como a su soberanía y a su integridad territorial.

Según el Elíseo, los tres dirigentes intercambiarán puntos de vista sobre los retos de seguridad en el Ártico y sobre el desarrollo económico y social de Groenlandia, que Francia y la Unión Europea están dispuestas a acompañar.

El presidente estadounidense había amenazado con apoderarse de Groenlandia y con imponer nuevos aranceles a varios países europeos que se oponían a dicha idea, entre ellos Francia, Alemania y el Reino Unido.

Pero la semana pasada dio marcha atrás tras unas conversaciones en el foro de Davos (Suiza) con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.