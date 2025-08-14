Macron reclama un texto a la altura de la urgencia para el tratado sobre plásticos

El presidente francés Emmanuel Macron pidió el jueves a los Estados que negocian el tratado sobre la contaminación por plásticos que "adopten un texto a la altura de la urgencia ambiental y sanitaria", calificando de "inaceptable la falta de ambición" del borrador ya rechazado por varios países.

"El tratado mundial contra la contaminación por plásticos es nuestra oportunidad para hacer que las cosas cambien, pero la falta de ambición en el texto presentado en las Naciones Unidas es inaceptable. Hago un llamado a todos los países presentes en Ginebra para que adopten un texto a la altura de la urgencia ambiental y sanitaria", escribió en X.

El fin de las negociaciones está previsto para el jueves a la medianoche, pero podría extenderse hasta el viernes si los diplomáticos están cerca de alcanzar un texto común.

Impulsados por una resolución de la ONU de 2022, los países llevan casi tres años intentando elaborar un texto "jurídicamente vinculante" que aborde la contaminación por plásticos, incluyendo en el mar.

Pero bajo la mirada de los representantes de la industria petroquímica presentes en los pasillos y opuestos a cualquier limitación sobre el volumen de producción de plásticos en el mundo, la comunidad internacional fracasó en elaborar un texto común durante la ronda previa de negociaciones a finales de 2024 en Busan, Corea del Sur.