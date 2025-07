Macron reconoce que la UE no se ha "hecho temer" lo suficiente durante las conversaciones sobre aranceles

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reconocido este miércoles que la Unión Europea no se ha "hecho temer lo suficiente" tras el acuerdo alcanzado entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump. "Para ser libre, hay que ser temido. No nos han temido lo suficiente", ha subrayado durante un consejo de ministros celebrado este miércoles en el que ha afirmado que "Europa aún no se considera una potencia lo suficientemente fuerte" frente a Estados Unidos. No obstante, el presidente francés ha resaltado que el acuerdo ofrece "previsibilidad a corto plazo" y "preserva los intereses franceses y europeos". "Es un primer paso de un proceso de negociación que continuará", ha indicado Macron, según ha recogido la emisora France Info. El primer ministro francés, François Bayrou, ya criticó la firma del acuerdo en redes sociales aludiendo a que la Unión Europea --una "alianza de pueblos libres que reafirman sus valores y defienden sus intereses"-- se había "sometido" a Washington tras una jornada que calificó de "oscura". El acuerdo incluye un arancel del 15% sobre los bienes de la UE que entran a Estados Unidos. Bruselas efectuará compras de energía a Washington por valor de US$750.000 millones (638.000 millones de euros), inversiones por valor de US$600.000 millones (510.000 millones de euros) y adquirirá una "enorme" cantidad de equipo militar norteamericano.