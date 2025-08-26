Macron responde a las críticas por antisemitismo de Netanyahu

El presidente francés, Emmanuel Macron, rechazó enérgicamente las recientes críticas de Benjamin Netanyahu sobre el aumento del antisemitismo en Francia y advirtió contra su "instrumentalización", en una carta dirigida al dirigente israelí publicada el martes.

"Estas acusaciones de inacción ante una lacra contra la que luchamos con todas nuestras fuerzas son inaceptables y ofenden a toda Francia", escribió Macron en esta carta, publicada en varios diarios.

"La lucha contra el antisemitismo no puede ser objeto de instrumentalización y no alimentará ninguna discordia entre Israel y Francia", agregó.

Israel enfrenta una presión cada vez mayor para poner fin a su campaña militar en Gaza, inmersa en una crisis humanitaria y devastada por la guerra, y para traer de vuelta a los rehenes israelíes que siguen cautivos ahí.

"Le pido solemnemente que abandone la huida hacia adelante, mortífera e ilegal, de una guerra permanente en Gaza que expone a su país a la indignidad y a su pueblo a un callejón sin salida", escribió Macron el martes.

En una carta enviada a mediados de agosto, Netanyahu se había quejado de que la promesa de Macron de que Francia reconocería un Estado palestino estaba alimentando el antisemitismo.

Macron anunció en septiembre, durante una reunión de la ONU, que su país reconocería formalmente un Estado palestino.